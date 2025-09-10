Hauptnavigation

"Kulturzeit" vom 10.09.2025: Instagram - der neue Dr. Sommer

Die Themen der Sendung: Social Media und Aufklärung, KI und Demokratie - Gespräch mit Annette Zimmermann, Doku "Kraftfahrzeug", Kinofilm "Honey Don't".

Deutschland 2025
10.09.2025
19:22 - 20:00 Uhr

Instagram - der neue Dr. Sommer

Sex, Selbstbefriedigung und Selbstbestimmung – auf Social Media wird heute offener denn je über Beziehungen und Sexualität gesprochen. Doch fördern Influencerinnen, Influencer und Coaches damit wirklich ein gesünderes Liebesleben – oder sorgen sie am Ende nur für noch mehr Verwirrung und Druck?

Doku "Kraftfahrzeug: eine deutsche Liebe"

Fetisch und Familienmitglied, Lebensinhalt und Hassobjekt, das Auto ist den Deutschen alles, nur nicht gleichgültig. Es gilt als unser wirtschaftliches Rückgrat, wird weltweit mit uns identifiziert. Die aufwendige ARD-Dokumentation "Kraftfahrzeug: Eine deutsche Liebe" spürt nach, was die Deutschen am KFZ so bewegt, wie es glamourös inszeniert und bis zum Innengeruch hin designt wird. Und sie spart nicht aus, wie das Auto spaltet, sei es bei den Themen Tempolimit, Umweltschutz oder öffentlicher Raum.

Kinostart: "Honey Don't"

Eine smarte lesbische Privatdetektivin untersucht in der kalifornischen Ölstadt Bakersfield den vermeintlichen Unfalltod einer Frau, die Mitglied einer Sekte war. Deren Oberhaupt ist am Drogenhandel der Stadt beteiligt, verlangt sexuelle Unterwerfung vom weiblichen Teil seiner Gemeinde und beschäftigt eine Killerin aus Paris, findet in der Detektivin aber eine ihm ebenbürtige Gegnerin. Ethan Coens zweiter Teil seiner "Queeren B-Movie-Trilogie" ist inhaltlich vollkommen unabhängig vom ersten Teil "Drive Away Dolls".

