Instagram - der neue Dr. Sommer

Fetisch und Familienmitglied, Lebensinhalt und Hassobjekt, das Auto ist den Deutschen alles, nur nicht gleichgültig. Es gilt als unser wirtschaftliches Rückgrat, wird weltweit mit uns identifiziert. Die aufwendige ARD-Dokumentation "Kraftfahrzeug: Eine deutsche Liebe" spürt nach, was die Deutschen am KFZ so bewegt, wie es glamourös inszeniert und bis zum Innengeruch hin designt wird. Und sie spart nicht aus, wie das Auto spaltet, sei es bei den Themen Tempolimit, Umweltschutz oder öffentlicher Raum.