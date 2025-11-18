Wir leben in Zeiten der Entfernung. Die politischen Lager, die großen Machtblöcke der Welt, die Stadt vom Land – alles entfernt sich voneinander. Gibt es noch etwas wie einen geteilten Himmel?, fragt der Autor und Journalist Simon Strauss in seinem ersten Sachbuch. Antworten darauf findet er überraschend in der ostdeutschen Kleinstadt Prenzlau. Strauss sieht Prenzlau als einen exemplarischen Ort, wo über das Demokratieverständnis in Deutschland viel zu lernen ist. Nähe als Wert der Politik, der Wunsch nach Mitgestaltung. Nähe ist aber auch Widerstand gegen die distanzierte Repräsentation in Berlin. Studien belegen, dass Ostdeutsche sich mehr untereinander verbunden fühlen als Westdeutsche. Dabei wurden ostdeutsche Werte nach 1990 abgewertet. Nähe birgt aber auch die Gefahr der populistischen Vereinnahmung. Der AfD-Kandidat hat in Prenzlau 39 Prozent geholt. Politik müsse Sehnsüchte achten und dürfe Emotionalität nicht den Populisten überlassen, sagt Strauss. Umso wichtiger wird der Blick aus der Nähe. Wo ist im Zeichen medial befeuerter Selbstgerechtigkeit noch Gemeinschaft möglich? Hier begegnen sich die Menschen als Gegenüber, hier müssen Konflikte ausgetragen und Kompromisse gefunden werden. Hier lernt man die Demokratie noch einmal neu kennen, sagt er. Was macht ein gutes Zusammenleben aus? Wie kann Gemeinschaft gelingen, wann scheitert sie und welche politische Bedeutung hat es, in der Nähe zu sein? Wir begleiten Simon Strauss nach Prenzlau.