"Kulturzeit" vom 03.12.2025: Sibylle Bergs schöne neue Welt
Die Themen der Sendung: Sibylle Bergs "PNR: La Bella Vita", Diktat-Frieden - Gespräch mit Jurko Prochasko, Sudan-Konferenz der Unesco, Rashid Johnson im Guggenheim NY.
- Deutschland 2025
- 03.12.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Sibylle Berg: "PNR: La Bella Vita"
Gemeinschaft statt Entfremdung, Solidarität statt prekärem Wettkampf in einem System, das die Menschen frisst, die es für alternativlos halten. Trotz der immer offenkundigeren Ungleichheit, Überwachung, dauerbrennenden Krisen, die die Seelen ausbrennen. Im dritten und letzten Teil ihrer Trilogie ist die Revolution der Nerds geglückt, der Kapitalismus: Geschichte. Jetzt bauen die Menschen an einem neuen System und es funktioniert. Wir sprechen mit der Schriftstellerin, die seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments ist, über die Möglichkeit einer Alternative zum scheinbar alternativlosen Gesellschaftssystem Kapitalismus.
Diktat-Frieden für die Ukraine? - Gespräch mit Jurko Prochasko
Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem langen Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Präsident Wladimir Putin sprach mehr als fünf Stunden mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Man sei nach dem Treffen nicht weiter von einem Frieden entfernt, aber auch nicht näher an einer Lösung des Konflikts, berichtete Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow. Es gebe noch viel Arbeit. So gebe es noch keinen Kompromiss zur Frage der von Russland geforderten Abtretung ukrainischer Gebiete. Putin fordert den gesamten Donbass in der Ostukraine, obwohl seine Armee nicht alle Teile des Gebiets kontrolliert. Kiew lehnt die Preisgabe ab. Bei den Verhandlungen bleibt die Ukraine jedoch außen vor, genauso wie Europa. Wir sprechen mit dem ukrainischen Essayisten, Übersetzer und Psychoanalytiker Jurko Prochasko über die Verhandlungen und wie diese in der Ukraine
Unesco-Konferenz zum Sudan
Zwar hat die Miliz im Sudan gerade einseitig einen Waffenstillstand ausgerufen, aber von Hoffnung auf Frieden wagt nach den Grausamkeiten noch keiner zu sprechen. Eine Unesco-Konferenz in Berlin versucht aber jetzt schon, ein Netzwerk aufzubauen, dass mitten in der Zerstörung über Wiederaufbau und Bewahrung nachdenkt - es geht auch um Bildung, kulturelles Erbe und archäologische Stätten.
Rashid Johnson im Guggenheim in NYC
Rashid Johnson wird oftmals zu den sogenannten post black artists gezählt: also jenen Künstlerinnen und Künstlern, die sich nicht allein über ihre Schwarze Identität definieren lassen wollen, sondern vielmehr in ihrer Arbeit stereotype Erwartungen an Schwarze Kunst hinterfragen. Das Guggenheim in New York City widmet ihm derzeit eine große Einzelausstellung: "A poem for deep thinkers", kuratiert von Naomi Beckwith, der künstlerischen Leiterin der documenta 16.