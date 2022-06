Finnland, die Nato und der Winterkrieg

Finnische Soldaten im Winterkrieg 1939

Quelle: dpa

Finnland in der Nato? Das war lange Zeit undenkbar, bald wird es aber Realität sein. Seit Russland, das eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Finnland hat, in die Ukraine eingefallen ist, gerät ein historisches Ereignis wieder in den Fokus: der Winterkrieg. Und die Parallelen zur Ukraine sind erstaunlich. Im Jahr 1939 marschierten sowjetische Truppen in Finnland ein und starteten einen Krieg. Die Finnen hatten darauf vertraut, dass der Riese im Osten ruhig bliebe – und ihren Militärhaushalt radikal heruntergefahren. Auch die Ukrainer hatten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ihre Atombomben abgebaut – auf die friedliche Koexistenz bauend. Die Finnen gewannen den Winterkrieg so unvermutet wie eindeutig. Denn die Sowjetarmee hatte weder mit dem strengen finnischen Winter, noch mit dem Kampfeswillen der Finnen gerechnet. Mit einfachen Jagdflinten und Heugabeln, kurzum mit allem, was ihnen zu Gebote stand, verteidigten die Finnen ihr Territorium und verjagten binnen kurzer Zeit die feindliche Armee. Der Kampfeswille der Ukrainer ist ähnlich hoch, man erinnere nur an die Molotowcocktails, die allerorten gebaut wurden. Und die Idee stammt ebenfalls von den Finnen. Eine staatliche Schnapsfabrik stellte damals ihre Produktion um auf Molotovcocktails, übernahm die Logistik und brachte die Flaschen an die Front. "Liebesbriefe an Molotov" nannte man das.