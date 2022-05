Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch die Hauptstadt Kiew fest im Griff, aber die Kunst ist nicht verstummt. Das gilt für Theater oder Musik genauso wie für neuere Kunstformen, wie etwa Videospiele – für die die Ukraine seit vielen Jahren weltweit bekannt ist. Einige tausend Menschen arbeiten dort in der Spieleindustrie. Eine geeignete Ablenkung sind die Videospiele, an denen ukrainische Studios aktuell arbeiten oder jüngst gearbeitet haben, jedoch kaum: "Stalker Zwei", "Off the Grid", "Ghost Recon Frontline", "World of Tanks" oder "This War Of Mine": Sie sind alle letztlich Kriegsszenarien. Aber sie dienen wohl auch als Ventil, um das zu verarbeiten, was die Menschen in dem Land erleben müssen. Auch wenn das manchmal nur in subtilen Untertönen deutlich wird. Wir haben eine Spiele-Entwicklerin in Kiew besucht.