Nicht nur im Bundestag wird kontrovers über die Lieferung von Waffen an die Ukraine diskutiert, auch deutsche Intellektuelle nehmen unterschiedliche Positionen ein. Nachdem ein unter anderem von Alice Schwarzer initiierter offener Brief gegen eine Waffenlieferung plädierte, spricht sich ein weiterer offener Brief nun für die Lieferung aller Waffen aus. Eine Sorge vieler Menschen sei der Ausbruch eines dritten Weltkrieges, wenn die Nato-Staaten aktiv mit Waffen in den Krieg eingriffen. Die Gegenseite argumentiert, dass es keinen Verhandlungsfrieden geben könne, wenn die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nicht gestärkt und die Kriegsfähigkeit Russlands geschwächt werde. Wir sprechen darüber mit der ukrainischen Kulturmanagerin und Übersetzerin Evgenia Lopata, die in Czernowitz im Westen der Ukraine lebt und arbeitet. Bereits Ende Januar 2022 - noch vor Ausbruch des Krieges - hat sie sich schon einmal in einem Gespräch mit der Kulturzeit zur Konflikt-Situation geäußert: "Für einen großen Krieg hat Putin nicht genug. […] Für den großen Krieg ist Russland nicht bereit", sagte sie damals. Was hat Lopata seitdem erlebt und wie ist die Situation vor Ort?