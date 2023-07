Die DDR ist zurück. Spätestens mit Katja Hoyers umstrittener Geschichte der DDR diskutieren wir wieder über das Land, das es seit 33 Jahren nicht mehr gibt. Die Städtischen Museen Jena nehmen mit einer großen Fotoausstellung an der neuen Debatte teil. Und ein Blick auf die ausgestellten Fotografen, u.a. Ute Mahler und Harald Hauswald, lässt ahnen, dass man mit dieser Ausstellung beide Seiten der Medaille zeigen kann. Feiern in der DDR - das bedeutete einerseits die große Ablenkung. Ob Traditionspflege auf sorbischen Festen oder die sich in den 1980er Jahren sogar dem vormals als westlich verpönten Striptease öffnenden Dorf- und Stadtfeste – die Bilder zeigen lebensfrohen Alltag. Andererseits war der oft alkoholgeschwängerte Eskapismus politisch gewollt, ein Ventil, eine Befreiung für einen Abend. Feiern in der Diktatur – ein Ausweg in ausweglosen Zeiten. Fotografen und Fotografinnen von einst und die Ausstellungsmacher erzählen von "großen Schwof" - bis zum 15. Oktober in den Städtischen Museen Jena.