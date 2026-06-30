Lea träumt von einer Karriere als Sängerin und meldet sich bei einer Casting-Show an. Der Redakteur fragt: "Wer bist Du und was macht Dich aus?" Der Film "Etwas ganz Besonders" begleitet das Mädchen bei seiner Suche nach einer Antwort und liefert zugleich das Psychogramm eines halben Landes: Ostdeutschland. Ganz beiläufig erzählt der Film von den Nöten und Problemen von Menschen, die um ihre Existenz und ihre Identität gleichermaßen kämpfen. Da sind die Großeltern, die ein Hotel betreiben, das sich nicht mehr rechnet, die Eltern, die getrennte Wege gehen, da ist die Tante, die mit einem Kulturprojekt frischen Wind in die Provinz bringen will. Über den Film könnte man als Überschrift den Titel eines älteren Bestsellers setzen: "Die Geschichte von fast allem". Und das ist eine Qualität, denn in der Summe all dieser Figuren fängt der Film auf magische Weise etwas sehr Wertvolles ein: ein Lebensgefühl. "Etwas ganz Besonderes" kommt am 9. Juli in die Kinos.