In Russland war Katerina Gordeeva eine der einflussreichsten Journalistinnen des Landes. Bis sie nach der Annexion der Krim ins Exil nach Lettland ging, hat sie eine eigene Sendung gehabt, Dokus über Oligarchen-Gattinnen gedreht oder für den BBC-Auslandsdienst gearbeitet. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sie im Westen Schwierigkeiten, zu veröffentlichen. Auch ihr neues Buch, das es auf die Shortlist des Leipziger Buchpreises geschafft hat, fand lange keinen Verlag. Wer will schon hören, was eine Russin über den Krieg in der Ukraine berichtet? Dabei ist "Nimm meinen Schmerz" so gut, dass es beinahe unerträglich ist. Gordeeva berichtet darin von zwei Dutzend Menschen, die ihr ihre Schicksale aus dem Ukraine-Krieg erzählen. Frauen, die alles verloren haben, ihre Kinder, ihre Männer, ihre Heimat. Oder seit Monaten mit einem Metallsplitter im Kopf leben müssen. Zu Wort kommen vor allem Frauen aus der Ukraine. Aber wir hören auch seltene Stimmen aus Russland, etwa Soldatenmütter, die anfangs an den Krieg glaubten und erst über dem Verlust ihrer Söhne politisch erwacht sind. Gordeeva beschreibt auch ihre eigene Sprachlosigkeit und ihr Verständnis dafür, dass Menschen aus der Ukraine, die von ihrem Heimatland überfallen wurden, nicht mit ihr sprechen wollen. Wir haben mit Gordeeva über ihre Rolle als russische Journalistin im Exil gesprochen.