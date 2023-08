An Goethes Geburtstag, dem 28. August, wurde auch 2023 wieder die Goethe Medaille in Weimar verliehen. Das Goethe-Institut verlieh das Ehrenabzeichen der Bundesrepublik Deutschland an internationale Künstler*innnen und Kulturvermittler*innen. In diesem Jahr ging der Preis an Kurator*innen und -Teams aus drei Ländern, in denen die Freiheit der Kunst auf verschiedene Art und Weise in Gefahr ist: Ungarn, Georgien und Taiwan. In Georgien hatte die Ankündigung die Goethe Medaille an den Leiter des Tbilissi Film Festivals Gaga Chkheidze für Tumult beim georgischen Kulturministerium gesorgt. Dieses hatte den Preisträger nämlich von der Spitze der Filmförderungsbehörde entlassen, wahrscheinlich, weil er der Regierung zu unbequem war. Wir haben die Preisträger*innen besucht: Gaga Chkheidze in Tiflis, das kuratorische Team der Off-Biennale in Budapest und den Dramaturgen und Festivalkurator Yi-Wei Keng in Taiwan.