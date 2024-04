Wer bin ich? Was hält mich an einem Ort? Was ist Glück? Was bedeutet es Geld zu haben? Diese Fragen stellt sich Bruno van Gelderen, der Ich-Erzähler in Ullrich Peltzers Roman "Der Ernst des Lebens". Aufgewachsen am Niederrhein verlässt Bruno den elterlichen Bauernhof und geht nach Berlin. Er verfällt der Drogen- und Spielsucht und landet schließlich für 30 Monate im Knast. Nach der Entlassung steigt er ins Finanzgeschäft ein und saniert sich mit dubiosen Geldgeschäften. Als er genug hat, steigt er aus. Wir sprechen mit dem Literaturkritiker Christian Metz über den Roman.