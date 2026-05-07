Pussy Riot und Femen protestieren in Venedig

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar hat gerade ein neues Goethe-Institut seine Eröffnung gefeiert. Das Besondere dabei: Es wurde hauptsächlich aus Erde gebaut. Der Entwurf stammt vom burkinisch-deutschen Architekten Francis Kéré, der mit seinen Ansätzen des partizipativen Bauens mit lokalen Materialien international gefeiert wird. 2022 erhielt er als erster Afrikaner überhaupt den Pritzker-Preis, sozusagen den Oscar der Architektur. Das neue Goethe-Institut im Senegal ist nun ein weiteres Ausrufezeichen einer aufstrebenden Gruppe von westafrikanischen Architekten, die sich in Zeiten des Klimawandels dem Baustoff Erde verschrieben haben. Damit erregen sie auch Aufsehen im globalen Norden, denn die die Bau-Industrie ist durch den Einsatz von Beton einer der größten CO2-Erzeuger des Planeten. Nachhaltige Lösungen sind also dringend gefragt - und Bauen mit Erde könnte eine Lösung sein.