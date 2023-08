Der in München geborene Thomas Demand gehört zu den aufregendsten zeitgenössischen Fotografen und Bildhauern. Seine Arbeiten berichten vom kollektiven Gedächtnis von Gesellschaften in ihrer Zeitgeschichte. Sie beginnen meist mit einem Pressefoto, das Demand dann in seinem Studio präzise und immer leicht verfremdet nachbaut. Nachdem er die Installationen fotografiert hat, werden sie vernichtet. Was bleibt, sind die Fotos - aufregende Zeugnisse unserer jüngsten Geschichte. Das kann der Kontrollraum des Atomkraftwerks in Fukushima sein, das Zufluchtshaus der Boston Marathon Bomber, ein ausgebombtes Zimmer in Aleppo, oder, wie jetzt: ein Bild der Protestbewegung gegen die Netanjahu Regierung in Israel. Demands große Retrospektive im Israel Museum in Jerusalem, dem Nationalmuseum des Staates, war Jahre lang geplant. Der Regierungsputsch Netanjahus gegen die unabhängige Justiz fiel durchpuren Zufall in die letzte Planungsperiode der Ausstellung. Demand und seine Kuratoren zögerten nicht lange. Die zentrale Arbeit seiner Retrospektive heißt "Demonstration" und ist eine faszinierende Rekonstruktion der Februar Demonstration in Tel Aviv, in der es in Strömen regnete und 80.000 Demonstranten unter Regenschirmen ausharrten. Ein klassisches Thema für Demand, der immer wieder die Beständigkeit von Bildern thematisiert und ihre Fähigkeit, sich in das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft einzubetten.