Das Erfurter Theater befindet sich finanziell offenbar in schwerem Fahrwasser. In den vergangenen Jahren sind wohl Verluste in Höhe von bislang über drei Millionen Euro aufgelaufen. Die Rücklagen des Opernhauses seien bis auf einen fünfstelligen Betrag aufgebraucht, heißt es im Umfeld des Theaterausschusses. Die finanzielle Misere sei vor allem dadurch so lange unentdeckt geblieben, weil das als städtischer Eigenbetrieb geführte Haus seit Mitte des Jahres keine Quartalsberichte mehr vorgelegt habe. Auch die Jahresrechnung 2022 sei lange überfällig. Wohl auch deshalb sei der Theateraufsicht verborgen geblieben, dass allein die Produktion der diesjährigen Domstufenfestspiele einen Verlust in Höhe von mehr als einer Million Euro verursacht habe. Als eine Art Nothilfe erhöhte der Finanzausschuss der Stadt im November den Zuschuss für 2023 aus der neuen Theaterpauschale des Landes um rund 770.000 Euro. Zudem wurde bekannt, dass der Beigeordnete für Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe, Tobias Knoblich, gegenüber dem Theater Erfurt für das Jahr 2024 bereits eine Ausgabensperre über eine Million Euro verhängt habe. Die Leitung um Intendant Guy Montavon sieht sich seit Wochen zudem mit Vorwürfen konfrontiert, es sei zu sexuell motivierten Pflichtverletzungen gegenüber Frauen und Machtmissbrauch gekommen. Die Vorgänge werden derzeit von einem externen Prüfer untersucht. Wir haben mit Verantwortlichen in Erfurt gesprochen.