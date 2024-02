Polens gewagte Kulturreform

Die für Herbst 2024 geplante ZDF-Serie "Concordia" thematisiert in fiktionaler Weise den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Überwachung am Beispiel einer sächsischen Stadt. Dort soll Überwachungstechnologie nach ausländischem Vorbild eingesetzt werden, um den Menschen "absolute" Sicherheit zu garantieren. Über den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien - gesellschaftlich und insbesondere in der Medienbranche - diskutieren am 1. Februar in Berlin Bildungsministerin Stark-Watzinger, KI-Expertin Constanze Kurz und "Concordia"-Schauspielerin Christiane Paul.