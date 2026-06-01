Tech-Milliardär Peter Thiel sollte eigentlich bei den Wiener Festwochen mit dem österreichischen Theologen Wolfgang Palaver über den Anti-Christ und Armageddon diskutieren. Nach Protesten wurde er wieder ausgeladen. Denn Thiel ist längst mehr als ein Unternehmer – er gilt als einer der einflussreichsten Ideologen der neuen Rechten in den USA. Hinter seinen Ideen steht ein Denken, das Technologie, Politik und Religion verbindet – und unsere Vorstellung von Demokratie grundlegend infrage stellt. Wir sprechen mit dem Theologen Wolfgang Palaver, der Thiel persönlich kennt.