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Porträtfoto eines Mannes vor einem blauen Vorhang.

Kultur

Peter Thiel und der Antichrist

Die Themen der "Kulturzeit" vom 08.06.2026: Wolfgang Palaver über Peter Thiel, Maxim Gorki Theater, Sachbuchpreis, Sportfreunde Stiller - Doku.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
09.06.2026
06:20 - 07:00 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Peter Thiel und die Faszination der Apokalypse - Gespräch mit Wolfgang Palaver

Tech-Milliardär Peter Thiel sollte eigentlich bei den Wiener Festwochen mit dem österreichischen Theologen Wolfgang Palaver über den Anti-Christ und Armageddon diskutieren. Nach Protesten wurde er wieder ausgeladen. Denn Thiel ist längst mehr als ein Unternehmer – er gilt als einer der einflussreichsten Ideologen der neuen Rechten in den USA. Hinter seinen Ideen steht ein Denken, das Technologie, Politik und Religion verbindet – und unsere Vorstellung von Demokratie grundlegend infrage stellt. Wir sprechen mit dem Theologen Wolfgang Palaver, der Thiel persönlich kennt.

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Verleihung des Deutschen Sachbuchpreis 2026

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Sportfreunde Stiller - Doku

Ihre Songs prägten das Lebensgefühl einer ganzen Generation: die Sportfreunde Stiller aus Germering. Zwischen Indie-Pop und Schulhofrock spielen sie sich mit Hits wie "Ein Kompliment" und "Applaus, Applaus" in die Herzen und auf die großen Bühnen. Mit "'54, '74, '90, 2006" liefern sie 2006 den Soundtrack zum Sommermärchen.

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