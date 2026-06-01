Kultur
Peter Thiel und der Antichrist
Die Themen der "Kulturzeit" vom 08.06.2026: Wolfgang Palaver über Peter Thiel, Maxim Gorki Theater, Sachbuchpreis, Sportfreunde Stiller - Doku.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 09.06.2026
- 06:20 - 07:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Peter Thiel und die Faszination der Apokalypse - Gespräch mit Wolfgang Palaver
Tech-Milliardär Peter Thiel sollte eigentlich bei den Wiener Festwochen mit dem österreichischen Theologen Wolfgang Palaver über den Anti-Christ und Armageddon diskutieren. Nach Protesten wurde er wieder ausgeladen. Denn Thiel ist längst mehr als ein Unternehmer – er gilt als einer der einflussreichsten Ideologen der neuen Rechten in den USA. Hinter seinen Ideen steht ein Denken, das Technologie, Politik und Religion verbindet – und unsere Vorstellung von Demokratie grundlegend infrage stellt. Wir sprechen mit dem Theologen Wolfgang Palaver, der Thiel persönlich kennt.
Ende der Ära Langhoff am Maxim Gorki Theater
Mitte Juni endet eine Ära: Nach 13 Jahren ziehen sich Intendantin Shermin Langhoff und ihr Ensemble vom Maxim Gorki Theater zurück. Kaum eine andere Bühne im deutschsprachigen Raum hat das postmigrantische Theater so geprägt.
Verleihung des Deutschen Sachbuchpreis 2026
Die Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises 2026 findet am 08. Juni 2026 in der Elbphilharmonie Hamburg statt.
Sportfreunde Stiller - Doku
Ihre Songs prägten das Lebensgefühl einer ganzen Generation: die Sportfreunde Stiller aus Germering. Zwischen Indie-Pop und Schulhofrock spielen sie sich mit Hits wie "Ein Kompliment" und "Applaus, Applaus" in die Herzen und auf die großen Bühnen. Mit "'54, '74, '90, 2006" liefern sie 2006 den Soundtrack zum Sommermärchen.