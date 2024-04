Vor 40 Jahren erschien ihre Debütsingle "West End Girls". Seither liest sich die Hitgeschichte des Elektro-Pop-Duos Pet Shop Boys endlos: "Jealousy", "Always On My Mind", "Go West", "It’s A Sin". Am 26. April erscheint nun ihr neues, 15. Studioalbum "Nonetheless". Wir haben mit Neil Tennant und Chris Lowe über ihre Entwicklung als Musiker und Queerness-Vorbilder, ihre frühen Auftritte in Russland und den Wert der Freiheit gesprochen. Und wir zeigen ihren Song "The Schlager Hit Parade" , der die deutsche Heile-Welt-Beschwörung der Nachkriegsjahre parodiert, erstmals im Fernsehen.