Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an die irische Schauspielerin Jessie Buckley. Sie gewann den Oscar für ihre Rolle in der von Kritikern viel gelobten Tragödie "Hamnet". Ein deutscher Film hatte es diesmal nicht in die Endauswahl um die Academy Awards geschafft. Dafür wurden zwei deutsche Ko-Produktionen ausgezeichnet. Den Oscar für den besten internationalen Film erhielt das Familiendrama "Sentimental Value" des dänisch-norwegischen Regisseurs Joachim Trier. In der Kategorie bester Dokumentarfilm gewann mit "Mr. Nobody Against Putin" ebenfalls eine deutsche Ko-Produktion. Der von ZDF und Arte mit produzierte Film von US-Regisseur David Borenstein handelt von einem russischen Lehrer, der sich nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 der Indoktrinierung widersetzt.