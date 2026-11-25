Der Bundestag hat am 25. November anlässlich des Internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen eine Schweigeminute für die Opfer von Femiziden abgehalten. Rechnerisch sterbe fast jeden Tag gewaltsam eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland, sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zu Beginn der Parlamentssitzung. Häufig komme der Täter aus dem nahen Umfeld. Hinter der Statistik stünden "grauenhafte Taten: Morde aus Rache und Eifersucht, erweiterte Suizide, Verschleierung von Vergewaltigungen", sagte Klöckner. Würde man jedem Femizid eine Schweigeminute widmen, wäre es fünf Stunden und 42 Minuten still im Parlament, sagte sie. Die Bundesregierung hatte tags zuvor gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt die Bilanz von gegen Frauen gerichtete Straftaten im Jahr 2025 vorgestellt. Sie umfasst unter anderem häusliche Gewalt, Sexualstraftaten und digitale Angriffe. In allen Deliktsbereichen ist 2025 demnach die Zahl der Straftaten gestiegen. Fast 1200 Frauen und Mädchen wurden Opfer versuchter oder vollendeter Tötungen. 342 von ihnen starben. Der Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day, wird jährlich am 25. November begangen.