Kultur
Orange Day - gegen Gewalt an Frauen
Die Themen der "Kulturzeit" vom 25.11.2026: Theaterstück "The Truest True Crime", Orange Day, Männer gegen Gewalt an Frauen - Gespräch mit Tomas Vollenweider, Holzinger-Doku "Eternity".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 25.11.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Anne Jelena Schultes "The Truest True Crime" an den Münchner Kammerspielen
True Crime-Stories sind Bestseller in allen Formaten. Sie drehen sich fast zu 100 Prozent um Täter und Ermittler. Anne Jelena Schulte wechselt die Perspektive. Sie wird als Opfer sexualisierter Gewalt zur Ermittlerin im eigenen Fall und will sich nicht mit der Suche nach den perfekten Begriffen - "Geschädigte", "Survivor" - aufhalten. Sie wurde Opfer, das gilt es auszuhalten. Und aufzuarbeiten, denn sie ist kein Einzelfall. Ihre Geschichte ist kein privates Geheimnis, die Gewalt ist im System. Schweigen vervielfacht sie. Also schreibt Schulte Jahre nach ihrer Vergewaltigung ein Stück darüber, dass am 11. Dezember 2026 in den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wird: "The Truest True Crime". Wir haben mit der Autorin Anna Jelena Schulte und der Regisseurin Anna-Sophie Mahler gesprochen.
Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen: Bundestag zum Orange Day
Der Bundestag hat am 25. November anlässlich des Internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen eine Schweigeminute für die Opfer von Femiziden abgehalten. Rechnerisch sterbe fast jeden Tag gewaltsam eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland, sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zu Beginn der Parlamentssitzung. Häufig komme der Täter aus dem nahen Umfeld. Hinter der Statistik stünden "grauenhafte Taten: Morde aus Rache und Eifersucht, erweiterte Suizide, Verschleierung von Vergewaltigungen", sagte Klöckner. Würde man jedem Femizid eine Schweigeminute widmen, wäre es fünf Stunden und 42 Minuten still im Parlament, sagte sie. Die Bundesregierung hatte tags zuvor gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt die Bilanz von gegen Frauen gerichtete Straftaten im Jahr 2025 vorgestellt. Sie umfasst unter anderem häusliche Gewalt, Sexualstraftaten und digitale Angriffe. In allen Deliktsbereichen ist 2025 demnach die Zahl der Straftaten gestiegen. Fast 1200 Frauen und Mädchen wurden Opfer versuchter oder vollendeter Tötungen. 342 von ihnen starben. Der Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day, wird jährlich am 25. November begangen.
Mehr zum Thema Gewalt gegen Frauen
Männer engagieren sich gegen Gewalt an Frauen - Gespräch mit Tomas Vollenweider
Im Schweizer Bern haben jüngst mehrere hundert Männer gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Zu der einstündigen Solidaritätskundgebung aufgerufen hatte eine breite Allianz, darunter die SP Schweiz und das Komitee Männer gegen Gewalt an Frauen. Die Organisatoren forderten die Männer auf, Betroffenen Mitgefühl zu zeigen und sichtbar Stellung zu beziehen. Da Gewalt an Frauen meist von Männern ausgehe, sollten diese nicht wegschauen und bei eigenem Fehlverhalten oder bei Tätern im Umfeld Verantwortung übernehmen. In der Schweiz hat gemäß den Organisatoren bereits mehr als jede zweite Frau sexuelle Belästigung erlebt. Jede fünfte Frau sei zudem von ungewollten sexuellen Handlungen betroffen. Wir sprechen mit dem Züricher Männer- und Gewaltberater Tomas Vollenweider.
Doku "Eternity" mit Florentina Holzinger
Sie gilt als Shooting-Star der internationalen Performance-Szene: Die Wiener Choreografin und Künstlerin Florentina Holzinger. Das Magazin "Monopol" hat die 40-Jährige kürzlich wiederholt zur einflussreichsten Persönlichkeit des Kunstbetriebs ernannt. Jetzt kann man ihre radikale Kunst erstmals auf der Kinoleinwand sehen, adaptiert von der deutschen Regisseurin Susanne Regina Meures: "Eternity" ist der Titel des Experimentalfilms, im Zentrum steht eine Gruppe an Frauen, das Setting ist eine dystopische, vom Klimawandel zerstörte Welt. Die Doku läuft in den deutschen Kinos.