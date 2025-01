Die Tech-Konzerne gehen anscheinend vor Donald Trump in die Knie. Der Internetkonzern Meta beendet in den USA sein Faktencheck-Programm. "Wir werden die Faktenprüfer abschaffen und durch Nutzer-Kommentare ersetzen, ähnlich wie bei X, beginnend in den USA," so Mark Zuckerberg. Seit Jahren beschuldigt Donald Trump den Meta-Chef, ihn und seine Anhänger auf Facebook und Instagram zu benachteiligen, und drohte ihm mit Rache, sobald er wieder an der Macht ist. In einer weiteren Geste in Richtung Trump ernannte Zuckerberg den Republikaner Joel Kaplan zum neuen Politikchef bei Meta. Zudem berief er Dana White, Chef des Kampfsportverbands UFC und enger Verbündeter Trumps, in den Vorstand des Konzerns. Trump attestierte Meta und Facebook "große Fortschritte". Auf die Frage, ob er mit seinen Drohungen Zuckerbergs Entscheidung beeinflusst habe, antwortete er bei einer Pressekonferenz: "Wahrscheinlich ja".