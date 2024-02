Es ist das wohl modernste Filmstudio Deutschlands. Hollywood produziert schon dort: Sylvester Stallone dreht "Cliffhanger 2". Berge werden in Penzing natürlich per Touchpad versetzt. Auf der 500 Quadratmeter großen LED-Wand, wo animierte 3-D-Welten für Filmszenen jeder Art entstehen können. In der Hyperbowl von Penzing entstand schon "The Crow" von Regisseur Rupert Sanders und auch "Fack ju Göhte"-Regisseur Bora Dağtekin hat dort schon gedreht. In Penzing scheut man keine Vergleiche - auch die Effekte von Venedig-Gewinner "Poor Things" würden sie sich in der Hyperbowl locker zutrauen. Es sieht so aus, als ob der Filmstandort Bayern wieder groß werden könnte.