Empathie, Nahbarkeit, Zugewandtheit – solche in der Politik unerhörten Eigenschaften machten die frühere neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern weltweit zu einer Hoffnungsträgerin, einem Rollenmodell für einen anderen Umgang mit der Macht: "A Different Kind of Power" ist der Titel der jetzt erscheinenden deutschen Ausgabe ihrer Erinnerungen. Dass Stärke und Mitgefühl einander nicht ausschließen, und gerade nicht in der Politik: Das ist die Botschaft von Jacinda Ardern, die 2017 mit 37 Jahren Regierungschefin wurde und – kaum im Amt – eine Tochter gebar. Ardern reagierte auf die Herausforderungen durch Terrorakte und Pandemie entschlossen und trat dennoch 2023 zurück mit dem in der Politik unerhörten Eingeständnis "Ich habe keine Kraft mehr". Jacinda Ardern, eine Frau, die – wie sie Neuseeland und die Welt wissen ließ – "erst Mensch, dann Politikerin" sein wollte, aber auch nichts wissen will von der Zuschreibung, sie sei die "lebende Antithese" zu Donald Trump.