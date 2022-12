Die Menschen in der Ukraine sind mit dem EU-Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Stellvertretend für das "tapfere Volk der Ukraine" nahmen Julia Pajewska, die Gründerin des medizinischen Evakuierungsdienstes Engel von Taira, die Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwiitschuk und der Bürgermeister der von russischen Truppen besetzten Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, den Sacharow-Preis für geistige Freiheit in Straßburg entgegen. "Wir haben den inspirierenden Widerstand einfacher Bürger erlebt, die das höchstmögliche Opfer gebracht haben, um eine Panzerkolonne aufzuhalten; ältere Bürger, die aufgestanden und russischen Truppen mit keiner anderen Waffen entgegengetreten sind als ihrem Stolz; tapfere Frauen, die gezwungen waren, in U-Bahn-Stationen zu entbinden", sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. "Die Botschaft Europas an diese Menschen ist klar: Wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir werden nicht wegsehen." Die Auszeichnung ist nach dem 1989 verstorbenen sowjetischen Atomphysiker, Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannt und wird seit 1988 an Menschen verliehen, die Menschenrechte und grundlegende Freiheiten verteidigen. Im vergangenen Jahr war der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawanlny mit dem Preis geehrt worden.