Übernahmeschlacht in Hollywood

Ed Sheeran kehrt zurück - mit einer Deluxe-Ausgabe seines aktuellen Albums "Play" und einer Warm-up-Tour, die ihn auch in die Münchner Olympiahalle führte. Für jemanden, der zuletzt dreimal das Olympiastadion ausverkauft hat, wirkt dieser Abend fast wie ein Wohnzimmerkonzert. "Play" eröffnet seine neue Album-Ära: ein Titel, der Freiheit verspricht, aber auch daran erinnert, dass das Leben nicht immer nach den eigenen Regeln läuft. Denn Sheeran weiß, dass man als Künstler nicht nur spielen darf, sondern oft auch Erwartungen erfüllen muss, die andere an einen herantragen: Anderen etwas vorspielen. Auf dem Album untersucht er diesen ständigen Wandel, die Bühne als Ort der Selbstbefragung. Sein Sound öffnet sich dabei weiter denn je: indische Rhythmen, zarte Ragas, euphorisierende Percussion, tiefe Bässe. All das verweist zurück auf seine Anfänge als Pub- und Straßenmusiker, als jede Melodie ein Geschenk und jeder Ort ein möglicher Auftritt war. Heute verdichtet er diese frühen Erfahrungen zu einem globalen Klanggefühl, das Grenzen ignoriert und selbst große Hallen in persönliche Räume verwandelt.