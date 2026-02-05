Obwohl Deutschland zu den reichsten Ländern der Welt gehört, ist fast jeder sechste von Armut bedroht - so aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Armutsgefährdet sind Menschen, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung beträgt. Bei Alleinlebenden in Deutschland sind das 1446 Euro netto im Monat. Am stärksten armutsgefährdet sind Arbeitslose, Alleinerziehende sowie Rentner. Und der Druck auf den Sozialstaat nimmt weiter zu. Zuletzt etwa durch Vorschläge der Mittelstands-Union Zahnarztkosten aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zu streichen oder das Diskreditieren von Teilzeit als "Lifestyle" durch den CDU-Wirtschaftsrat. Auch die Kluft zwischen Arm und Reich wächst weiter. Das Leistungsprinzip gelte in Deutschland schon lange nicht mehr, so die Politologin Martyna Linartas. Wo man in der Gesellschaft stehe, entscheide sich zunehmend danach, in welche Familie man hineingeboren wurde. Mehr als die Hälfte des Privatvermögens werde vererbt, oder als Schenkung weitergereicht. Dabei würden Erbschaften zu wenig besteuert - auf Betriebsvermögen werde kaum oder gar keine Erbschaftssteuer fällig. Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin.