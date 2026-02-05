Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. Neonazi-Aussteigerprogramm für Beate Zschäpe?
Eine Frau mittleren Alters mit langen Haaren und buntem Schal wird von einem Polizisten begleitet.

Kultur

"Kulturzeit" vom 05.02.2026: Neonazi-Aussteigerprogramm für Beate Zschäpe?

Die Themen der Sendung: Beate Zschäpe, Druck auf den Sozialstaat - Gespräch mit Martyna Linartas, Film "No Ohter Choice", Art Basel in Katar.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
05.02.2026
19:23 - 20:00 Uhr

Mehr

Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Nach dem Schweigen - Beate Zschäpe und die zweite Geschichte des NSU

Beate Zschäpe stand vor knapp acht Jahren das letzte Mal in der Öffentlichkeit, als sie im Prozess um den "Nationalsozialistischen Untergrund" zu lebenslanger Haft mit besonders schwerer Schuld verurteilt wurde. In Dresden ist sie nun Zeugin im Prozess gegen Susan E., ihre beste Freundin im Untergrund. Angeklagt unter anderem wegen Terrorunterstützung. Warum dieser Prozess, so spät und gerade jetzt?

Druck auf den Sozialstaat? Gespräch mit Martyna Linartas

Obwohl Deutschland zu den reichsten Ländern der Welt gehört, ist fast jeder sechste von Armut bedroht - so aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Armutsgefährdet sind Menschen, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung beträgt. Bei Alleinlebenden in Deutschland sind das 1446 Euro netto im Monat. Am stärksten armutsgefährdet sind Arbeitslose, Alleinerziehende sowie Rentner. Und der Druck auf den Sozialstaat nimmt weiter zu. Zuletzt etwa durch Vorschläge der Mittelstands-Union Zahnarztkosten aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zu streichen oder das Diskreditieren von Teilzeit als "Lifestyle" durch den CDU-Wirtschaftsrat. Auch die Kluft zwischen Arm und Reich wächst weiter. Das Leistungsprinzip gelte in Deutschland schon lange nicht mehr, so die Politologin Martyna Linartas. Wo man in der Gesellschaft stehe, entscheide sich zunehmend danach, in welche Familie man hineingeboren wurde. Mehr als die Hälfte des Privatvermögens werde vererbt, oder als Schenkung weitergereicht. Dabei würden Erbschaften zu wenig besteuert - auf Betriebsvermögen werde kaum oder gar keine Erbschaftssteuer fällig. Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin.

Neu im Kino: "No Other Choice"

Ein Angestellter aus Südkorea verliert nach seiner Entlassung jegliche moralische Orientierung. Als er nach einem Jahr immer noch keinen guten Arbeitsplatz gefunden hat und ihm der weitere soziale Abstieg droht, beginnt er, Konkurrenten um eine neue Anstellung systematisch auszuschalten. Von dieser radikalen Prämisse aus entfaltet sich in der schwarzen Komödie eine groteske Kapitalismuskritik, die Thriller- und Satireelemente verbindet. Überzeichnung und eskalierende Missverständnisse dienen dazu, Konkurrenzdruck und Gesichtsverlust sichtbar zu machen. Die Zuspitzung ist kalkuliert und trifft den Nerv der Arbeitswelt, die zugunsten von Profitmaximierung immer unmenschlicher wird.

Art Basel in Katar

Nach Miami, Paris und Hongkong wird nun auch Katar zum Austragungsort für die Art Basel, die als wichtigste Kunstmesse der Welt gilt. Die neue Expansion wird nicht nur in Basel kritisch gesehen. Welche Kompromisse die Art eingehen muss, um in Doha erfolgreich zu sein, ist eine der offenen Fragen.

Tipps

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.