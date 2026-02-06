Vor 90 Jahren, am 6. Februar 1936, hat Adolf Hitler in Garmisch-Partenkirchen die Olympischen Winterspiele eröffnet. Ähnlich wie die Sommerspiele 1936 wurden auch sie von der NSDAP instrumentalisiert. Die Gemeinde beginnt am 6. Februar mit einem umfangreichen Gedenkprogramm und will die Geschichte der Spiele transparent aufarbeiten. Nach einer Eröffnung im Olympischen Skistadion mit Lichtkunst und Lesung am 6. Februar sowie einem Bobrennen auf der historischen Bahn am 7. Februar, soll es das ganze Jahr durch Veranstaltungen sowie eine umfangreiche Ausstellung geben. Nachkommen von Zeitzeugen wurden gebeten, sich zu melden und ihre Geschichten zu erzählen oder Bildmaterial zur Verfügung zu stellen, was im Archiv der Gemeinde aufbewahrt wird. Was ist Erinnerungskultur und wie geht man verantwortungsbewusst mit der belasteten Vergangenheit um? Wir sprechen mit Mirjam Zadoff vom NS-Dokumentationszentrum München.