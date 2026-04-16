Navid Kermani über seine Reise in den Sudan

Seit 2023 wütet im Sudan ein grausamer Bürgerkrieg. Auf der Sudan-Konferenz in Berlin erhöhen nun Spitzenvertreter der UN, Europas, Afrikas und der USA den Druck auf die Konfliktparteien. "Dieser Albtraum muss enden", forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Den Albtraum aus nächster Nähe hat der Schriftsteller Navid Kermani erlebt. Er hat für die "Süddeutsche Zeitung" eine Reportage-Reise in den Sudan unternommen. Besucht hat er auch das Flüchtlingslager Al-Afad. Die Opfer des Krieges haben ihm erschütternde Details über Kriegsgräuel berichtet. Selbst er, der viel Kriegserfahrung habe, hätte diese "in dieser Dichte, in dieser Grausamkeit" noch nie gehört. Bereits von 2022 bis 2024 hat Kermani Ostafrika bereist, enstanden ist daraus sein Buch "In die andere Richtung jetzt". Wir sprechen mit dem Autor über seine Erfahrungen und die Lage im Sudan.