2020 wurden in Hanau neun Menschen von einem Rechtsterroristen ermordet. Heute wie damals sollen die Getöteten nicht vergessen werden. Darum geht es auch den Autoren Said Etris Hashemi und Çetin Gültekin in ihren Büchern. Sie haben beide einen Bruder bei dem Attentat verloren. Von Said Etris Hashemi, Sohn afghanischer Geflüchteter, ist das Buch "Der Tag, an dem ich sterben sollte: Wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat. Der persönliche Bericht eines Terroropfers" erschienen. Hashemi schildert, wie sehr das Attentat sein Leben verändert hat, er erzählt vom Kampf, den er und die Hinterbliebenen seither führen und davon, wie es ist, als Sohn afghanischer Flüchtlinge in Hanau aufzuwachsen – von den Diskriminierungen und Rassismus-Erfahrungen, die ihn seit seiner Kindheit begleiten.