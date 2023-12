Nach dem Attentat in Dublin - Rechtsruck in Irland

Brennende Kaufhäuser und Verwüstungen eines rechten Mobs Ende November in Dublin. Gewalt-Eskalationen, nachdem ein irischer Mann algerischer Abstammung wahllos auf Kinder eingestochen hatte. Der frisch gekürte irische Booker-Preis-Gewinner Paul Lynch konstatierte bei seiner Preisrede stetig zunehmende Spannungen in Irlands Gesellschaft, die noch vor nicht allzu langer Zeit für ihre Willkommenskultur gegenüber Einwanderern gefeiert wurde. Investigative Journalisten wie Stephen McDermott beobachten mit Sorge, wie sich Irlands extreme Rechte, die auch Sinn Fein zu "linken" Verrätern erklärt hat, seit einem Jahr immer mehr radikalisiert und den Einwanderern die Schuld an der sozialen Misere gibt. Zehntausende Flüchtlinge aus der Ukraine und Asylsuchende werden mangels Wohnraum in einem völlig deregulierten freien Wohnungsmarkt von der Regierung in Hotels und anderen sozialen Einrichtungen untergebracht. Das bietet der Rechten Zündstoff. Die Probleme aber haben tiefere Ursachen – überteuerte Mieten infolge des Zuzugs der Tech-Giganten und Zehntausender gut bezahlter Angestellter in das Steueroasenland Irland haben das Leben für die untere Mittelschicht unerschwinglich gemacht. Ist der Rechtsruck auch in Irland damit unausweichlich?