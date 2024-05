Wer an Gisela May denkt, denkt wahrscheinlich zuerst an berauschendes Theater, ans Berliner Ensemble, "Mutter Courage" oder die Brecht-Lieder, die sie, wie ein Kritiker mal sagte, "nicht schön sang, aber einfach richtig!". Gisela May war eine Frau, die etwas zu sagen hatte. Auch wenn mancher sie für eine "Staatskünstlerin" hielt, der Macht in ihrer Heimat DDR etwas zu nahe. Nach der Wende wurde May am Berliner Ensemble dafür als eine der Ersten gefeuert, hat sich darüber aber nie beklagt, sondern einfach weiter gemacht. Am 31. Mai 2024 wäre Gisela May 100 geworden.