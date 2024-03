Gerhard Richter zählt zu den einflussreichsten Künstlern unserer Zeit. Gerade ist er 92 Jahre alt geworden. Und noch immer kontrolliert der Künstler sehr genau, was die Öffentlichkeit von ihm zu sehen bekommt und was nicht. Vor allem sein Frühwerk aus Studententagen an der Dresdner Kunstakademie hat er gern als "unwesentlich" und nicht erhaltenswert abgetan. Er fühlte sich mit seinem Schaffen in der DDR nicht besonders verbunden. Kurz vor dem Mauerbau floh er mit seiner Frau Ema in den Westen. Doch nun wird seine Diplomarbeit von 1956, ein über 60 Quadratmeter großes Wandgemälde mit dem Titel "Lebensfreude", im Deutschen Hygienemuseum Dresden zum Teil freigelegt. Mit ausdrücklicher Genehmigung von Gerhard Richter. Noch vor 30 Jahren hatte er die gleiche Anfrage, das Wandgemälde wieder sichtbar zu machen, ausdrücklich abgelehnt. Was ist geschehen, dass der Meister nun einen Teil des 1979 überstrichenen Frühwerks wieder hervorholen lässt? Und welcher Gerhard Richter blickt uns aus den bereits freigelegten Wandstücken an? Bis zum Herbst 2024 soll ein Drittel der Wand wieder sichtbar sein.