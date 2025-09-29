Mit der Inszenierung von "Das Paradies und die Peri" von Robert Schumann hat das neue Duo aus Intendant und Regisseur Tobias Kratzer sowie dem musikalischen Leiter und Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber die neue Spielzeit an der Hamburgischen Staatsoper eröffnet. Ungewöhnlich war schon die Wahl des Stoffes, handelt es sich doch um keine klassische Oper, sondern um ein weltliches Oratorium. Mit Chor, Solisten und Orchester erzählt das 1843 geschaffene Werk von dem Halb-Engel Peri - dargestellt von der ausgezeichneten Sopranistin Vera-Lotte Boecker. Tobias Kratzer inszenierte den Stoff modern und minimalistisch mit viel Video-Einsatz und Kameraschwenks ins Publikum. Das Hamburger Publikum nahm das neue Opern-Duo sehr wohlwollend auf.