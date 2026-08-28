Kultur
Meta und der Jugendschutz
Die Themen der "Kulturzeit" vom 28.08.2026: Meta und der Jugendschutz - Gespräch mit Daniel Leisegang, Gamescom und Demokratie, Kunstraub im MAK, Goethe-Medaillen, Spazierclub-Boom.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Meta und der Jugendschutz - Gespräch mit Daniel Leisegang
Nach der Ankündigung umfangreicher Änderungen für einen besseren Kinder- und Jugendschutz bei Facebook und Instagram forder die Uno eine Ausweitung der Maßnahmen auf alle Social-Media-Apps. Die Änderungen sollten "branchenweit umgesetzt werden", schrieb UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am 27. August im Onlinedienst X. Er zeigte sich zufrieden über den Vergleich, den der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta in den USA geschlossen hat. Auch deutsche Verbraucherschützer forderten für Deutschland strengere Social-Media-Regeln. "Schutzmaßnahmen wie Zeitlimits, nächtliche Sperren oder deaktivierte Benachrichtigungen können den Nutzungsdruck von Minderjährigen verringern", sagte die Chefin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Insgesamt 29 US-Bundesstaaten hatten Meta vor einem kalifornischen Gericht wegen Suchtgefahren verklagt. Am 26. August stimmte der Konzern in einem Vergleich einer Zahlung von 16,7 Milliarden US-Dollar (14,3 Milliarden Euro) zu. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sagte Meta zudem Zeitbeschränkungen für die Nutzung von Instagram und Facebook durch Minderjährige sowie nächtliche Zugangssperren zu. So sollen Teenager die Apps nur noch zwei Stunden pro Tag nutzen dürfen. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens sollen sie gar keinen Zugriff mehr haben. Darüber hinaus sind weitere Neuerungen geplant: Die Zahl der "Gefällt mir"-Reaktionen soll minderjährigen Nutzern verborgen bleiben. Tabu sind künftig zudem Filter, die Gesichter künstlich glätten und attraktiver machen. Wir sprechen mit Daniel Leisegang, Politikwissenschaftler und Co-Chefredakteur bei netzpolitik.org.
Gamescom - Computerspiele für die Demokratie?
Die weltgrößte Messe für Computerspiele hat begonnen. Zur Eröffnung der Gamescom in Köln kam erstmals Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er stellte Indie-Videospiele in den Vordergrund, die besonders gefördert werden. Manche von ihnen sollen politische Bildung verbreiten und die gerade wackelige Demokratie stärken. Nur: können Videospiele das überhaupt? Und will das Publikum solche Spiele?
Kunstraub im MAK
Im Museum für angewandte Kunst, dem MAK, in der Wiener Innenstadt, hat es einen Kunstdiebstahl gegeben. Die beiden mutmaßlichen Täter kamen als Besucher ins Museum, wo gerade die Ausstellung "Glanzstücke" teils mit Preziosen von Van Cleef & Arpels gezeigt wird. Sie schlugen eine Vitrine ein und stahlen ein wertvolles Schmuckstück. Das Collier ist mit 673 Diamanten besetzt und soll nach Schätzungen um die 3,7 Millionen Euro wert sein. Die Polizei hat Fotos der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise. Die Ausstellung "Glanzstücke" bleibt vorerst geschlossen.
Goethe-Medaille 2026
Die Goethe-Medaille ist die höchste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands. Sie wird jedes Jahr an Goethes Geburtstag an Akteur*innen aus dem internationalen Kulturbetrieb vergeben, die sich außerordentlich im Austausch mit Deutschland oder der deutschen Sprache verdient gemacht haben. 2026 kommen alle Preisträger*innen aus Europa: Anita Raja, die literarische Übersetzerin ist die italienische Stimme von Christa Wolf. Der deutsch-griechische Theaterregisseur Prodromos Tsinikoris aus Athen gehört genauso zu den Preisträgern wie der weltbekannte Komponist Arvo Pärt. Der 90-jährige Este hat sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, für ihn hat sein Sohn Michael Pärt die Medaille entgegen genommen. Wir haben die Preisträger besucht und stellen sie vor.
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Alleinsein, obwohl man von Menschen umgeben ist: Dieses Phänomen ist nicht nur auf das Leben in der Großstadt beschränkt. Aber dort startet gerade ein neuer Trend: Spazierclubs, die Menschen unverbindlich zusammenbringen wollen. Auch in Leipzig organisieren sich meist junge Leute, um zusammen durch die Straßen der Stadt zu laufen.