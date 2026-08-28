Meta und der Jugendschutz

Insgesamt 29 US-Bundesstaaten hatten Meta vor einem kalifornischen Gericht wegen Suchtgefahren verklagt. Am 26. August stimmte der Konzern in einem Vergleich einer Zahlung von 16,7 Milliarden US-Dollar (14,3 Milliarden Euro) zu. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sagte Meta zudem Zeitbeschränkungen für die Nutzung von Instagram und Facebook durch Minderjährige sowie nächtliche Zugangssperren zu. So sollen Teenager die Apps nur noch zwei Stunden pro Tag nutzen dürfen. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens sollen sie gar keinen Zugriff mehr haben. Darüber hinaus sind weitere Neuerungen geplant: Die Zahl der "Gefällt mir"-Reaktionen soll minderjährigen Nutzern verborgen bleiben. Tabu sind künftig zudem Filter, die Gesichter künstlich glätten und attraktiver machen. Wir sprechen mit Daniel Leisegang, Politikwissenschaftler und Co-Chefredakteur bei netzpolitik.org.