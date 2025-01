Nach der Messerattacke in Aschaffenburg hat Friedrich Merz einen umstrittenen Fünf-Punkte-Plan für eine Verschärfung der Migrationspolitik vorgestellt. Am 29. Januar sollen zwei Entschließungsanträge in den Bundestag eingebracht werden, in denen sich unter anderem die Forderung nach Zurückweisungen auch von Schutzsuchenden an der deutschen Grenze findet. Das Vorhaben wird von SPD, Grünen und Linkspartei massiv kritisiert, weil die Union laut Aussagen von Fraktionschef Friedrich Merz auch eine Mehrheit mit Hilfe von Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD in Kauf nehmen will. Die Vorsitzenden von AfD und FDP stellten eine Zustimmung zu der Unionsvorlage in Aussicht. Notwendig wäre für eine Mehrheit zudem die Zustimmung des BSW, das aber ebenfalls einen schärferen Kurs gegen Migrantinnen und Migranten befürwortet. Was das für das Migrationsrecht bedeutet, fragen wir den Rechts- und Sozialwissenschaftler Maximilian Pichl.