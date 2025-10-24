Zwischen Utopie und Verfall: Der Berliner Maler Christian Thoelke malt die Spuren einer verschwundenen Gesellschaft – eine verlassene Kaufhalle, besprühte Fassaden, einen Himmel, der noch einmal aufglimmt. Seine Bilder erzählen von den Nachbeben des Umbruchs, vom großen Versprechen des gleichwertigen Wohnens und von der Stille danach. Im Potsdamer Kunsthaus DAS MINSK zeigt die Ausstellung "Wohnkomplex – Kunst und Leben im Plattenbau", kuratiert von Kito Nedo, wie Künstlerinnen und Künstler seit den 1970er Jahren auf die Architektur der Gleichheit blicken. Zwischen Dokumentation und Poesie entfalten sich Geschichten über Alltag, Erinnerung und Identität im Osten – von den geometrisch gezogenen Arbeiter-Wohnstätten Uwe Pfeiffers in Halle-Neustadt über die gekritzelten Kindheitserinnerungen von Sabine Moritz bis zu Thoelkes melancholisch glühenden, langsam überwuchernden Utopien aus Beton.