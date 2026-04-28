Kultur
Matthias Brandts Plädoyer für Widerstand
Die Themen der "Kulturzeit" vom 28.04.2026: Matthias Brandt "Nein sagen", Freiheit der Kunst, Protest gegen Buchverlag in Frankreich, Schau "Die Schamanin von Bad Dürrenberg", Helen Frankenthaler.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 28.04.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
"Nein sagen" - Gespräch mit Matthias Brandt
Matthias Brandt, Schauspieler, Autor und Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, hielt 2025 eine Rede zur Erinnerung an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee - dem Ort, an dem viele der Beteiligten an dem Attentat gegen Adolf Hitler hingerichtet wurden. Angesichts der neuen Bedrohung der Demokratie durch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nahm Brandt die Rede zum Anlass, aus heutiger Sicht über den Mut und die Motive der Verschwörer des 20. Juli und vieler anderer Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen, zu denen auch seine Eltern gehört hatten, nachzudenken und auch sich selbst über notwendige Konsequenzen aus der Geschichte zu befragen. Daraus entstanden ist ein Buch über das "Nein sagen" zu den Feinden der Demokratie. Wir sprechen mit dem Schauspieler.
Sachsen-Anhalt: Freiheit der Kunst in Gefahr
Eine "neue, patriotische Kulturpolitik" hat die AfD Sachsen-Anhalt auf ihrem Landesparteitag in ihrem Regierungsprogramm für die Landtagswahlen am 6. September beschlossen. Sie will Patriotismus fördern und "kein Staatsgeld für antideutsche Kunst und Kultur" ausgeben. Jetzt haben sich circa 27 Kulturinstitutionen, von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt bis zum Theater Magdeburg, in einer gemeinsamen Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt und warnen vor einer "nationalistisch ausgerichteten" Kulturpolitik in Sachsen-Anhalt. Sie sehen die Freiheit und Unabhängigkeit der Kunst in Gefahr.
Protestwelle gegen Buchverlag in Frankreich
Eine Schockwelle hat die Kulturszene Frankreichs erfasst. Nachdem der Medienmogul Vincent Bolloré den langjährigen Chef des Verlags "Grasset", einer der bedeutendsten Verlage Frankreichs, geschasst hat, reagieren mehr als hundert Autorinnen und Autoren, darunter auch Virginie Despentes und Bernard-Henri Lévy: sie verlassen den Verlag, sprechen von Beschneidung der Presse- und Meinungsfreiheit und sehen einen Rechtsruck in Frankreichs Literaturwelt. Welche Folgen hat der Skandal für die ganze Kulturbranche?
Ausstellung über "Die Schamanin von Bad Bürrenberg"
Das Grab der "Schamanin von Bad Dürrenberg" gehört zu den großen Rätseln der Archäologie. Jetzt wird dieser "Cold Case" neu aufgerollt. Obwohl bereits 1934 entdeckt, zeigten erst die Nachgrabungen 2019, welcher geheimnisvolle Schatz in der Erde des Kurparks von Bad Dürrenberg verborgen liegt. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Harald Meller, dem Landesarchäologen Sachsen-Anhalts, hat neue, teils spektakuläre Erkenntnisse gewonnen, die jetzt in einer großen Sonderausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle präsentiert werden. Wer war die Frau aus der Mittelsteinzeit wirklich und was hat sie mit uns heute zu tun?