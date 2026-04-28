Matthias Brandts Plädoyer für Widerstand

Matthias Brandt, Schauspieler, Autor und Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, hielt 2025 eine Rede zur Erinnerung an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee - dem Ort, an dem viele der Beteiligten an dem Attentat gegen Adolf Hitler hingerichtet wurden. Angesichts der neuen Bedrohung der Demokratie durch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nahm Brandt die Rede zum Anlass, aus heutiger Sicht über den Mut und die Motive der Verschwörer des 20. Juli und vieler anderer Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen, zu denen auch seine Eltern gehört hatten, nachzudenken und auch sich selbst über notwendige Konsequenzen aus der Geschichte zu befragen. Daraus entstanden ist ein Buch über das "Nein sagen" zu den Feinden der Demokratie. Wir sprechen mit dem Schauspieler.