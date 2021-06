Kultur

Martin Walser über Leben und Tod

Der Schriftsteller Martin Walser, 94 Jahre alt, veröffentlichte im Frühjahr ein neues Buch. In "Sprachlaub" geht es auch um das Alter und den Tod. "In dem Augenblick, in dem ich schreibe, bin ich unsterblich", sagt Walser. Die deutlichste Überwindung von Tod und Sterben sei für ihn das Schreiben. Wir haben mit ihm gesprochen.