Der Düsseldorfer Objektkünstler Günther Uecker hat zum Auftakt des Kunstfestes Weimar auf dem Theaterplatz erneut seine Installation "Steinmal" errichtet. Die Installation gedenkt der Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Der 93-jährige Uecker hatte die Arbeit bereits 1999 in einem Kellerraum der sogenannten Häftlingskantine des ehemaligen Konzentrationslagers ausgestellt, als Weimar europäische Kulturhauptstadtjahr war. 24 Jahre später wolle er sie gemeinsam mit der Weimarer Bevölkerung zu neuem Leben erwecken, sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Rolf Hemke. Wendete sie sich 1999 gegen einen einseitigen, vergesslichen Blick auf Weimar und Deutschland, so wende sie sich heute gegen die "Revitalisierung rechtsradikal-rassistischer Einstellungen und Gewalt in der Gesellschaft". Das Kunstfest Weimar 2023 steht unter dem Motto "Erinnern schafft Zukunft" und will an 18 Tagen einen Überblick über das zeitgenössische Kunstschaffen geben.