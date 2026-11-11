Kultur
Marina Abramović zum 80. Geburtstag
Marina Abramović - eine der bekanntesten Performancekünstlerinnen der Gegenwart - macht seit Jahrzehnten ihren Körper zum Mittelpunkt ihrer Kunst. Ein Interview anlässlich ihres 80. Geburtstages.
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Ihre Ausdauer und die direkte Begegnung mit dem Publikum sind zu Marina Abramovićs Markenzeichen geworden. Das Porträt zeigt, wie sie körperliche und psychische Grenzen auslotet und die Wahrnehmung der Performancekunst über Jahrzehnte verändert hat. Wir stellen Marina Abramović und ihr Schaffen vor, zeichnen ihre künstlerische Entwicklung nach und ordnen ihre Lebensleistung sowie ihren Einfluss auf die Performancekunst ein. Anlässlich ihres 80. Geburtstages haben wir ein exklusives Interview mit der Künstlerin geführt.