Kaum ein Begriff polarisiert derzeit so stark wie der des sogenannten fotzigen Feminismus. Rapperinnen wie Ikkimel oder Shirin David inszenieren sich hypersexualisiert – mit lasziven Posen, Schönheits-OPs und Luxusästhetik – und beanspruchen zugleich, feministisch zu sein. In ihren Texten kehren sie Machtverhältnisse um: Männer werden zum Objekt, Frauen zur dominanten Instanz. Doch ist das wirklich Empowerment – oder nur eine Vermarktung weiblicher Körper als Kapital? Ist der "fotzige Feminismus" radikales weibliches Selbstbewusstsein in einer hypersexualisierten Gegenwart oder Ausdruck einer inflationären Verwendung des Etiketts Feminismus, auch für Verhaltensweisen, die nicht feministisch sind? Wir sprechen mit den Musikerinnen YungFSK18 und Dea Bbz, die sich mit dem Begriff "fotziger" Feministin durchaus identifizieren können. Die Rapperinnen Lena Stoehrfaktor und Antifuchs verstehen sich ebenfalls als feministisch, stehen der Sexualisierung, die zum Image der "fotzigen" Feministinnen gehört, aber kritisch gegenüber.