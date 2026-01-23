Kultur
"Kulturzeit" vom 23.01.2026: Laut, fotzig, provokant: Ist das Feminismus?
Die Themen der Sendung: "Fotziger Feminismus", Doku über häusliche Gewalt, KI-Wiedergeburt von Helga Götze, Rapper Disarstar, Oper "Der Chronoplan" von Julia Kerr.
- Deutschland 2025
23.02.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
"Fotziger Feminismus"
Kaum ein Begriff polarisiert derzeit so stark wie der des sogenannten fotzigen Feminismus. Rapperinnen wie Ikkimel oder Shirin David inszenieren sich hypersexualisiert – mit lasziven Posen, Schönheits-OPs und Luxusästhetik – und beanspruchen zugleich, feministisch zu sein. In ihren Texten kehren sie Machtverhältnisse um: Männer werden zum Objekt, Frauen zur dominanten Instanz. Doch ist das wirklich Empowerment – oder nur eine Vermarktung weiblicher Körper als Kapital? Ist der "fotzige Feminismus" radikales weibliches Selbstbewusstsein in einer hypersexualisierten Gegenwart oder Ausdruck einer inflationären Verwendung des Etiketts Feminismus, auch für Verhaltensweisen, die nicht feministisch sind? Wir sprechen mit den Musikerinnen YungFSK18 und Dea Bbz, die sich mit dem Begriff "fotziger" Feministin durchaus identifizieren können. Die Rapperinnen Lena Stoehrfaktor und Antifuchs verstehen sich ebenfalls als feministisch, stehen der Sexualisierung, die zum Image der "fotzigen" Feministinnen gehört, aber kritisch gegenüber.
Doku "Fassaden" - ein Blick hinter die Mauern häuslicher Gewalt
Fast jede vierte Frau macht im Laufe ihres Lebens mindestens eine Gewalterfahrung. Häufig sind es der Partner oder der Ehemann, die sie misshandeln, und oft geschieht dies im eigenen Zuhause - hinter verschlossenen Türen, unsichtbar für die Blicke von Nachbarn und Freunden. Die Filmemacherin Alina Cyranek wollte wissen, was sich hinter diesen Fassaden abspielt. Für ihren gleichnamigen Film "Fassaden" hat sie Geschichten betroffener Frauen gesammelt. Es geht um toxische Beziehungen, Missbrauch und das Gefühl der Hilflosigkeit. Ihre Recherchen hat sie zu einem Erlebnisbericht verwoben, dem die Schauspielerin Sandra Hüller stellvertretend für die Frauen ihre Stimme leiht. Untermauert wird die Erzählung durch Expertinnen und Experten aus Polizei, Sozialarbeit, Rechtswissenschaft und Psychologie. Die Dokumentation kommt am 12. Februar in die deutschen Kinos.
KI-Wiedergeburt von Helga Götze
Chantal Pisarzowski nennt sich Creative Technologist und hat sich spezialisiert auf das Kreieren von KI-Bots. Ihr bislang wichtigstes Projekt ist das Nachbauen der 2008 verstorbenen Künstlerin und Feministin Helga Götze.
Rapper Disarstar verzichtet auf Alkohol
Alkohol ist überall und eine der wenigen Drogen, die als gesellschaftsfähig gilt. Aber viele haben heute das Bedürfnis zu reduzieren: "Dry January" und "Sober October" erzählen davon. Besonders die Gen Z konsumiert weniger als Generationen vor ihr. Auch Künstler, Künstlerinnen und Musiker beschäftigen sich mit der Macht von Alkohol und suchen nach Wegen, Autonomie zurückzugewinnen. Rap-Musiker Disarstar ist gerade mit seinem Album "Hamburger Aufstand", das er mit null Prozent produziert hat, auf Tour. Für den Rapper ist Abstinenz kein Verzicht. Eher habe er, als er noch trank, auf zu viel verzichten müssen, sagt er.
Oper "Der Chronoplan"
Die Komponistin Julia Kerr musste gemeinsam mit ihrer Familie 1933 vor den Nazis fliehen. Über die Flucht schrieb später die berühmte Tochter Judith das Buch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl". Die Arbeit an ihrer Oper "Der Chronoplan" nahm Julia Kerr mit, ein Teil davon ging dabei verloren. Nun, fast 100 Jahre später, feiert die Oper am Staatstheater Mainz Premiere. Das Libretto stammt von Julia Kerrs Mann, der berühmte Theaterkritiker und Autor Alfred Kerr. Die Oper selbst ist ein erstaunliches Stelldichein Berliner Geistesgrößen der Zeit: Albert Einstein entführt seine Tischgesellschaft, unter anderem Richard Strauß, Max Liebermann und Gerhart Hauptmann mit seiner Zeitmaschine. Und wir reisen mit.