Mamdani bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten. Seine Kampagne konzentrierte sich auf die bessere Bezahlbarkeit der Lebenshaltungskosten in der Millionen-Metropole – Versprechen, die er jetzt umsetzen muss, darunter beispielsweise kostenlose Stadt-Busse, kostenlose Kinderbetreuung, eine Mietpreis-Bremse für Sozial-Wohnungen und staatlich betriebene Supermärkte. Mamdani muss sich auch mit Präsident Donald Trump auseinandersetzen, der unter anderem angedeutet hatte, dass er versuchen könnte, ihn festzunehmen und abzuschieben, sollte er gewinnen. In seiner Rede ging Mamdani direkt auf Trump ein. "New York wird eine Stadt der Einwanderer bleiben, eine von Einwanderern gebaute Stadt, von Einwanderern angetrieben und ab heute von einem Einwanderer geführt", sagte er und fügte hinzu: "Wenn jemand einer Nation, die von Donald Trump betrogen wurde, zeigen kann, wie man ihn besiegt, dann ist es die Stadt, die ihn hervorgebracht hat." Trump schien Mamdanis Herausforderung anzuerkennen und postete auf seiner Plattform Truth Social: "…AND SO IT BEGINS!" - "UND SO FÄNGT ES AN."