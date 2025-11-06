Kultur
"Kulturzeit" vom 05.11.2025: Kritik an Sterbehilfe-Organisation Pegasos
Die Themen der Sendung: Sterbehilfe-Organisation Pegasos, Zohran Mamdani, Buch "Zerstörungslust", Medienkompetenz für Kids, Roland Emmerich.
- Deutschland 2025
- 06.11.2025
- 06:20 - 07:00 Uhr
Sterbehilfe-Organisation Pegasos in der Kritik
Die Sterbehilfe-Organisation Pegasos, die in einem kleinen Weiler im Schweizer Kanton Solothurn ansässig ist, soll jedes Jahr Hunderten von Menschen helfen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Nun kritisieren Angehörige die Organisation: Ihre Dienste seien teuer, die Kommunikation mit den Hinterbliebenen problematisch. Und auch die Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich.
Wer ist Zohran Mamdani?
Der Demokrat Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Mamdani wurde in Uganda geboren, wo er seine frühe Kindheit verbrachte, wuchs jedoch in New York auf und ist seit 2018 US-Staatsbürger. Mit 34 Jahren wird er der jüngste Bürgermeister der Stadt seit mehr als einem Jahrhundert sein. Er wird zudem der erste Bürgermeister südasiatischer Herkunft sein, und der erste, der in Afrika geboren wurde. "Die herkömmliche Weisheit würde sagen, dass ich weit davon entfernt bin, der perfekte Kandidat zu sein. Ich bin jung, trotz aller Bemühungen, älter zu werden. Ich bin Muslim. Ich bin demokratischer Sozialist. Und am schlimmsten von allem: Ich weigere mich, mich für irgendetwas davon zu entschuldigen", erklärte Mamdani vor einer jubelnden Menge auf seiner Siegesfeier. Er stellte seinen Sieg als einen für die Arbeiterklasse dar, die ums Überleben kämpft.
Mamdani bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten. Seine Kampagne konzentrierte sich auf die bessere Bezahlbarkeit der Lebenshaltungskosten in der Millionen-Metropole – Versprechen, die er jetzt umsetzen muss, darunter beispielsweise kostenlose Stadt-Busse, kostenlose Kinderbetreuung, eine Mietpreis-Bremse für Sozial-Wohnungen und staatlich betriebene Supermärkte. Mamdani muss sich auch mit Präsident Donald Trump auseinandersetzen, der unter anderem angedeutet hatte, dass er versuchen könnte, ihn festzunehmen und abzuschieben, sollte er gewinnen. In seiner Rede ging Mamdani direkt auf Trump ein. "New York wird eine Stadt der Einwanderer bleiben, eine von Einwanderern gebaute Stadt, von Einwanderern angetrieben und ab heute von einem Einwanderer geführt", sagte er und fügte hinzu: "Wenn jemand einer Nation, die von Donald Trump betrogen wurde, zeigen kann, wie man ihn besiegt, dann ist es die Stadt, die ihn hervorgebracht hat." Trump schien Mamdanis Herausforderung anzuerkennen und postete auf seiner Plattform Truth Social: "…AND SO IT BEGINS!" - "UND SO FÄNGT ES AN."
"Zerstörungslust" - Was treibt die AfD-Wähler an?
Die Soziologen Oliver Nachtwey und Carolin Amlinger attestieren der deutschen Gesellschaft eine zunehmende Zerstörungslust, die die Demokratie gefährdet. Gemeinsam haben sie das Buch "Zerstörungslust" veröffentlicht – eine Analyse der gesellschaftlichen Spannungen, die den Erfolg der AfD befeuern. Mit uns sprechen sie über Enttäuschung, Wut und den Wunsch nach Veränderung – und darüber, was hinter der politischen Radikalisierung vieler Menschen steckt.
Medienkompetenz für Schüler
Mehr als drei Viertel aller österreichischen Kinder haben ein Smartphone oder Tablet, fast die Hälfte der 13- bis 18-Jährigen verbringt bis zu sechs Stunden am Tag im Internet. Auf Plattformen wie TikTok werden Jugendliche mit Falschinformationen regelrecht überflutet. In Kooperation mit dem Digitalen Kompass und den Lie Detectors hat der ORF Faktencheck-Workshops mit insgesamt 800 Schülerinnen und Schülern veranstaltet, in denen die wichtigsten Strategien für den Umgang mit Social Media erklärt werden.
Roland Emmerich zum 70. Geburtstag
Roland Emmerich prägte als Regisseur von Kassenschlagern wie "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow" das US-amerikanische Blockbuster-Kino, ist aber auch für Kult-Hits wie "Stargate" bekannt. Zu seinem 70. Geburtstag blickt er zurück. Fast 40 Jahre lang hat Regisseur Jo Müller den Ausnahmefilmer bei öffentlichen Events, Dreharbeiten - und Zuhause begleitet. Seine Doku ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.