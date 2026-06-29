Klimaschutz: Politiker unterschätzen Zuspruch

Nur einmal alle drei Jahre präsentieren sich Ensembles aus allen Kontinenten (außer Antarktis) auf so engem Raum: 2026 gastiert das Event "Theater der Welt" nach 30 Jahren erstmals wieder in Sachsen. In Chemnitz, das den Schwung der Kulturhauptstadt 2025 mitnehmen will und vom 18. Juni bis 5. Juli einen Rahmen bietet für ein unfassbar buntes, lautes, kreatives Festival aus Farben, Tönen, Performances und Mitmach-Events. Das Festival findet auf allen fünf Bühnen der Stadt und unter freiem Himmel statt. 33 Produktionen sind geplant, mit Künstlern aus Südafrika, Indien, Kanada, Kolumbien, Portugal, Brasilien, Ägypten, Iran, Tschechien, Russland, Norwegen, China, Taiwan, Argentinien, Chile, Indonesien, Senegal, Griechenland … und Palästina. Sie inszenieren Pop-Opern, Workouts nach der Musik von Johann Strauß, begehbare Welten aus Papier, die das Publikum während des Stückes selbst erschafft, oder bringen Stimmen indigener Gemeinschaften zum Klingen, die ihre Betroffenheit von Ausbeutung und Kolonialismus auf die Bühne bringen. Bei all dem sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt - bis hin zum Einsatz von immersiven Elementen oder VR-Brillen.