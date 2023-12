Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik sind Christen in Deutschland in der Minderheit, haben Soziologen konstatier. Und, dass dies unumkehrbar sei. Die Wissenschaftler sprechen ähnlich zum Klimawandel von einem "Kipppunkt". Schon titelt der "Spiegel", Deutschland sei das "Land der Gottlosen". Bereits 40 Prozent der Deutschen sind konfessionslos und es werden immer mehr. Kürzlich gründete sich ein "Zentralrat der Konfessionsfreien" und rief das säkulare Jahrzehnt aus. Carsten Ferk, Soziologe von der kirchenkritischen Giordano-Bruno-Stiftung sagt, es sei "wie Haarausfall. Das was weg ist, kommt nicht wieder". Detlef Pollack ist einer der renommiertesten Religionssoziologen und beschreibt in seinem neuen Buch "Religion in der Moderne - ein internationaler Vergleich" die weitreichenden Folgen für Gesellschaft, Recht, Steuersystem und Politik. So ist es keineswegs mehr sicher, dass der Staat auch weiterhin die Milliarden von Kirchensteuern eintreibt, auch die halbe Milliarde, die die Kirchen an Staatsleistungen ohne Gegenleistung bekommen, ist nicht in Stein gemeißelt. Schon jetzt verzichteten der Kanzler und weitere Minister beim Amtseid auf die übliche Formel "So wahr mir Gott helfe". Wir sprechen mit Religionssoziologen, Theologen, dem Zentralrat der Konfessionsfreien und besuchen einen Pfarrer auf dem Land, der über die Messe hinaus auch Sozialarbeiterfunktion hat