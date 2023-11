Kultur

Kinderbuchtipp: "Roaming. Fünf Tage in New York‎"

New York, New York, Big City, Big Dreams: So erwartungsvoll stürzen sich drei Freundinnen in ihren Kurzurlaub. Als Freundschaft sich mit Begehren mischt, wird aus Euphorie schnell auch Frust, Eifersucht und Reue. Mariko und Jillian Tamakis Graphic Novel ist für Leser*innen ab 14 geeignet.‎