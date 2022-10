Kultur

Kinderbuchtipp: "Kati will Großvater werden"

Kann man besser leben als ein Großvater? Die Erwachsenen lachen, ‎aber Kati will genau das: So schnell wie möglich werden wie der Großvater.‎ Wie viel Vorbild steckt in alten weißen Zauseln? Eine gemütliche Antwort darauf geben Signe Viska und Elina Braslina in "Kati will Großvater werden" für die ganze Familie.‎

Datum: 07.10.2022