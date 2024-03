Katja Riemann schreibt über ihre Begegnungen mit Geflüchteten

Katja Riemann, die durch ihre Rollen in Filmen wie "Die Apothekerin", "Rosenstraße" und "Fack ju Göhte" einem breiten Publikum als Schauspielerin bekannt wurde, ist ein künstlerisches Multitalent: Nach Ausflügen in die Musik ist sie nun auch als Reiseautorin aktiv. In Ihrem neuen Buch "Zeit der Zäune - Orte der Flucht" dokumentiert sie, wie sie drei Jahre lang zu den "Schmerzpunkten der Welt" gereist ist. Sie hat Geflüchtetenlager in Europa besucht, war im Nordirak, in Nordindien und an der bosnisch-kroatischen Grenze. Wir sprechen mit Katja Riemann, die seit 2022 Unicef-Botschafterin ist, sich aber schon zwei Jahrzehnte länger für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen engagiert, über ihre Erfahrungen.