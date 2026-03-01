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Neben einem steinernen Tor sieht man ein Demoplakat.

Kultur

Kampf gegen sexualisierte Deepfakes

Die Themen der "Kulturzeit" vom 24.03.2026: Deep Fakes und sexualisierte Gewalt - Gespräch mit Luisa Neubauer, Buch "Dissident", MeToo im Barock, Oper "Die Italienerin in Algier", Peter Sempel.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
25.03.2026
06:20 - 07:00 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Deepfakes und sexualistere digitale Gewalt - Gespräch mit Luisa Neubauer

Die Klimaaktivistin und Publizistin Luisa Neubauer war gerade bei der großen Demo gegen sexualisierte digitale Gewalt in Berlin. Tausende Menschen haben dort Solidarität mit der Schauspielerin Collien Fernandez gezeigt. Sie wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor, Pornodeepfakes von ihr im Netz verbreitet zu haben. Gemeint sind damit KI-generierte und manipulierte Bilder oder Videos von realen Personen, die so authentisch wirken, dass die Fälschung kaum zu erkennen ist. Mehr als 90 Prozent der Deepfake-Videos im Internet sollen Sexfilme sein - von Menschen, meistens Frauen, die gar nichts davon wissen. Collien Fernandes weiß schon länger davon davon und wehrt sich, jetzt umso mehr. Wir sprechen Luisa Neubauer über digitale Gewalt.

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"Dissident“ von Michal Hvorecky

Der slowakische Autor und Publizist Michal Hvorecky zählt zu den bekanntesten Kritikern der aktuellen politischen Verhältnisse in seiner Heimat. Unter dem links-nationalistischen Ministerpräsidenten Robert Fico zählt Hvorecky zu den kritischen und engagierten Intellektuellen: So erstattete die slowakische Kulturministerin Martina Šimkovičová Anzeige gegen ihn - er hatte sie als 'Neofaschistin' bezeichnet. Der Haftstrafe entging er, das Verfahren ging zu Hvoreckys Gunsten aus. Jetzt ist sein Essayband "Dissident" erschienen. Wir haben hat den Autor in Bratislava besucht.

Harte Kämpfer und zarte Klänge: Oper “Die Italienerin in Algier” in Berlin

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Zum Tod des Filmregisseurs Peter Sempel

Als Regisseur von - von ihm selbst so genannten - "dokumentarischen Musikpsychofilmen" war Peter Sempel einem eingeweihten Publikum bekannt und bei vielen Musikern beliebt. Er drehte experimentelle Dokumentationen über Nina Hagen, Nick Cave, Lemmy Kilmister oder Dieter Meier von Yello. Immer kamen die Musiker zum ihm, um porträtiert zu werden. Nur einen fragte Sempel laut "taz-Interview" selbst: Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten. Sempel interessierte nicht die Prominenz seiner Protagonisten, er wollte etwas über das Unbekannte erfahren, was er nicht verstand, wie beispielsweise in seinen Dokus über den japanischen Butoh-Tänzer Kazuo Ohno oder den Künstler Jonathan Meese. Mit den Künstlern und ihren Themen setzte sich der Regisseur oft jahrelang auseinander. 2025 vollendete er den Film "Artistas" über 42 Künstlerinnen - eine "experimimentelle Kunstcollage". Nun ist der Hamburger Independent-Filmer mit 71 Jahren gestorben.

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