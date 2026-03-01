Kampf gegen sexualisierte Deepfakes

Als Regisseur von - von ihm selbst so genannten - "dokumentarischen Musikpsychofilmen" war Peter Sempel einem eingeweihten Publikum bekannt und bei vielen Musikern beliebt. Er drehte experimentelle Dokumentationen über Nina Hagen, Nick Cave, Lemmy Kilmister oder Dieter Meier von Yello. Immer kamen die Musiker zum ihm, um porträtiert zu werden. Nur einen fragte Sempel laut "taz-Interview" selbst: Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten. Sempel interessierte nicht die Prominenz seiner Protagonisten, er wollte etwas über das Unbekannte erfahren, was er nicht verstand, wie beispielsweise in seinen Dokus über den japanischen Butoh-Tänzer Kazuo Ohno oder den Künstler Jonathan Meese. Mit den Künstlern und ihren Themen setzte sich der Regisseur oft jahrelang auseinander. 2025 vollendete er den Film "Artistas" über 42 Künstlerinnen - eine "experimimentelle Kunstcollage". Nun ist der Hamburger Independent-Filmer mit 71 Jahren gestorben.