Noga Erez gilt als israelischer Indie-Pop-Shooting- Star. Zu ihren Fans zählen Billie Eilish und Robbie Williams. Sie steht kurz vor dem Durchbruch - doch dann bricht 2023 der Krieg im Nahen Osten aus und Nogas Welt steht plötzlich auf dem Kopf: Sie gerät zwischen alle Fronten, wird in Israel wegen ihrer Regierungskritik angefeindet, international wegen ihrer israelischen Herkunft boykottiert. Wie lebt man in diesem Spannungsfeld? Die beiden Wiener Filmemacher Benji und Jono Bergmann haben Noga Erez fünf Jahre lang begleitet und ein intimes Porträt der Musikerin geschaffen. Beim Filmfest in München konnten wir die Regisseure und Noga Erez und deren Mann zum Gespräch treffen. Die Doku "Noga" läuft bereits in den deutschen und startet am 21. August 2026 in den österreichischen Kinos. Und Noga Erez live kann man beim diesjährigen Frequency Festival hören, das vom 20. bis 22. August im Green Park von St. Pölten stattfindet.