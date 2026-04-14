Kultur
Jugend zwischen Rückzug und Überforderung
Die Themen der "Kulturzeit" vom 14.04.2026: Jugendliche, Spritkrise - Gespräch mit Rüdiger Graf, Oper in Odessa, Film "Vier minus drei", Multipercussionist Alexej Gerassimez.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 14.04.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Jugend zwischen Rückzug, Überforderung und Zukunftsängsten
Psychische Belastungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nehmen seit Jahren deutlich zu: Angststörungen, Depressionen, Erschöpfung und Zukunftsängste prägen das Aufwachsen vieler junger Menschen, die wahrgenommene Lebensqualität wird gering eingeschätzt. Von der Pandemie über Krieg in Europa bleibt der Druck hoch. Durch globale Krisen, Klimawandel und Co. entsteht das Gefühl, in einer unsicheren Zukunft bestehen zu müssen.
Studien zeigen: Für viele junge Menschen ist seelische Belastung längst kein Ausnahmezustand mehr. Was macht diese Daueranspannung emotional mit einer Generation? Und was bedeutet das für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit?
Spritkrise - Gespräch mit Rüdiger Graf
Im Iran-Konflikt ist bei den Spritpreisen keine schnelle Entspannung in Sicht - die Bundesregierung versucht nun zum zweiten Mal in zwei Wochen gegenzusteuern: Sie kündigte am 13. April an, die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent pro Liter zu senken. Zudem erhalten Arbeitgeber die Möglichkeit, Beschäftigten eine steuerfreie "Entlastungsprämie" von 1000 Euro zu zahlen. An beiden Schritten gab es vielfältige Kritik, unter anderem von Umweltverbänden: Die Steuersenkung begünstige "besonders die großen Spritschlucker und hält Menschen länger in der fossilen Falle, statt energiesparende Alternativen wie Bus, Bahn und Elektroautos zu stärken", kritisierte etwa Greenpeace.
Doch wie weit soll oder kann ein Staat seine Bürger überhaupt vor Unbill schützen, und wie viel kann er ihnen zumuten? Lektionen aus anderen Ölkrisen in der Vergangenheit gibt es zur Genüge. Wir sprechen mit dem Zeithistoriker Rüdiger Graf.
Für das Ballett zurück in die Ukraine
Primaballerina Olena Dobrianska floh zu Beginn des Krieges, vermisste jedoch die Bühne im Opernhaus von Odessa. Zurück in der Ukraine, möchte sie mit ihrem Ballett wieder Hoffnung schenken.
Film "Vier minus drei"
Barbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) sind professionelle Clowns und bekannt für ihre humorvollen Darbietungen. Barbara selbst betrachtet das Clownsein als mehr als nur einen Beruf; es ist eine Lebensphilosophie für sie. Ihr Leben verläuft harmonisch, und die Familie lacht viel gemeinsam. Doch dann trifft die Familie ein unvorstellbarer Schicksalsschlag. Dieses Ereignis stellt Barbaras Einstellung zum Clownsein und zum Leben auf eine harte Probe. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Barbara Pachl-Eberhart, die 2008 durch einen Unfall ihre Familie verlor, und den Schicksalsschlag literarisch verarbeitete.
Multipercussionist Alexej Gerassimez
Der Multiperkussionist Alexej Gerassimez begreift die Welt als einen einzigen, großen Klangkörper. Und baut schonmal Wasserflaschen und neuseeländische Ampeln in seine Kompositionen ein.