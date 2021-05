Kultur

Beuys und der Kojote in New York

Am 21. Mai 1974 landet Beuys in New York. Am Flughafen hüllt er sich ganz in Filz ein und lässt sich von einem Krankenwagen abholen. In einer Galerie erwartet ihn der Kojote Little John - mit ihm wird Beuys drei Tage in einem Käfig verbringen.